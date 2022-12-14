Не играет в хоккей. Президентского послания, похоже, тоже не будет

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Силы украинских ПВО сбили все 13 дронов, атаковавших сегодня утром Киев, ВСУ ждут поставок систем "Пэтриот";

Российская армия продолжает попытки захватить Бахмут, бои идут на окраине города;

Может ли Владимир Зеленский пойти на территориальные уступки ради прекращения боевых действий;

Министр внутренних дел Чехии о программе ЕС по поддержке Украины;

Власти Латвии попросили администрацию телеканала «Дождь», у которого отозвана лицензия на вещание, сообщить, чем теперь будут заниматься сотрудники телеканала;

Обращения Владимира Путина к Федеральному собранию в этом году, похоже, не будет.

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