Не играет в хоккей. Президентского послания, похоже, тоже не будет

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Силы украинских ПВО сбили все 13 дронов, атаковавших сегодня утром Киев, ВСУ ждут поставок систем "Пэтриот";
Российская армия продолжает попытки захватить Бахмут, бои идут на окраине города;
Может ли Владимир Зеленский пойти на территориальные уступки ради прекращения боевых действий;
Министр внутренних дел Чехии о программе ЕС по поддержке Украины;
Власти Латвии попросили администрацию телеканала «Дождь», у которого отозвана лицензия на вещание, сообщить, чем теперь будут заниматься сотрудники телеканала;
Обращения Владимира Путина к Федеральному собранию в этом году, похоже, не будет.
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