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Конгресс рассмотрит резолюцию об исключении России из Совбеза ООН

Результаты голосования за резолюцию Генассамблеи ООН, которая признает Россию ответственной по выплате репараций Украине за нанесенный ущерб в результате российской вооруженной агрессии. Нью-Йорк, 14 ноября 2022 года

Резолюция несет рекомендательный характер

Американские законодатели - члены Хельсинской комиссии Конгресса США внесли в Конгресс резолюцию с призывом к администрации Джо Байдена инициировать процесс исключения России из Совета безопасности ООН, сообщает американское издание Foreign Policy.

В резолюции говорится, что "вопиющие нарушения" Россией Устава ООН, среди них попытка незаконной аннексии части территории Украины, преступления против мирного населения в Украине, ядерные угрозы и другие действия ставят под вопрос право России на постоянное членство в Совете безопасности ООН.

В Уставе ООН не предусмотрена возможность лишения страны постоянного членства в Совете безопасности ООН. Для исключения страны из ООН требуется согласие двух третей членов Генеральной ассамблеи ООН и единодушное одобрение этого решения Советом безопасности ООН.

В то время, как подобные резолюции Конгресса не являются обязательными для исполнения, эта акция, пишет Foreign Policy, отражает настроения в Конгрессе и Белом доме, где обсуждается вопрос об ограничении влияния России в ООН. Идея, поддерживаемая Хельсинской комиссией, заключается в попытке оспорить статус России, как законного наследника Советского Союза в ООН. Украина, будучи, наряду с Россией и Беларусью, одним из государств-основателей ООН, может заявить о своем праве на место в Совете безопасности ООН как единственное из этих трех государств-наследников СССР, не нарушившее Устав ООН, и предоставить своему представителю полномочия в качестве члена Совета безопасности. В таком случае для одобрения этих полномочий теоретически требуется лишь согласие 9 членов Совета безопасности ООН. Исполнимость такого плана, отмечает Foreign Policy, остается предметом споров специалистов. Его осуществление сопряжено с трудностями из-за тридцатилетнего прецедента, когда право России на постоянное членство не подвергалось сомнению.

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