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Комитет Сената США признал действия России против Украины геноцидом

В городе Буча, Киевской области Украины

Комитет Сената США по международным отношениям принял резолюцию о признании действий России против Украины геноцидом украинского народа.

Документ осуждает Россию "за совершение актов геноцида против народа Украины", призывает США и союзников продолжать поддерживать правительство Украины, а также проведение расследований, направленных на привлечение к ответственности виновных в этих ужасных преступлениях. Резолюция предлагает президенту США Джо Байдену ввести санкции в рамках "акта Магнитского" против людей, причастных к геноциду.

Авторами резолюции в числе прочих стали демократы Бен Кардин (он возглавляет американскую Хельсинкскую комиссию) и Ричард Блюменталь, а также сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джим Риш.

"Своими действиями Путин крайне ясно продемонстрировал, что его цель – прекратить существование украинского народа. Я лично видел свидетельства его жестокости в Ирпене и других районах Киевской области" - заявил Риш.

Расследование предполагаемых военных преступлений в Украине ведёт Международный уголовный суд.

Россия отрицает, что ее военные убивали мирных жителей. Распространение информации об убийствах может грозить уголовным преследованием по статье о фейках об армии.

Ранее в связи с российским военным вторжением в Украину парламенты нескольких стран мира объявили Россию спонсором терроризма, такую же резолюцию одобрил и Европейский парламент. В Конгресс США уже несколько раз вносились аналогичные документы, однако ни один из них до сих пор не был принят.

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