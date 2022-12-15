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Время Свободы

Колония за антивоенный ценник, свобода за убийство "в интересах России"?

Информационный дайджест "Время Свободы", 15 декабря

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Время Свободы - Темы дня 15.12.2022
by Радио Свобода

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Как быстро могут быть поставлены на боевое дежурство в Украине американские системы ПВО "Пэтриот" в случае, если они будут переданы ВСУ;

Может ли Россия использовать для производства ракет чипы, используемые в бытовых приборах;

В Петербурге начался суд по делу Александры Скочиленко, которой грозят 10 лет колонии за антивоенные ценники, разложенные в магазине "Перекресток";

Что такое "преступления в интересах России", освободить от наказания за которые собирается Государственная дума?

Власти Испании задержали россиянку, подозреваемую в отмывании бюджетных средств, о хищении которых заявлял аудитор Сергей Магнитский;

Очередная голодовка Михаила Саакашвили продолжалась 3 часа.

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