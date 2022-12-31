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Саундтрек застолья. Артемий Троицкий встречает Новый год

Саундтрек застолья. Артемий Троицкий встречает Новый год
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Саундтрек застолья. Артемий Троицкий встречает Новый год

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Артемий Троицкий прослеживает каталонскую, финскую, бельгийскую, пьяную китайскую, пьяную русскую, аргентинскую традиции, подтверждая тезис о единстве праздника и многообразии культур. Мира и удач в наступающем году!

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