США будут документировать военные преступления России в Украине

Конгресс США обязал американскую администрацию собирать свидетельства преступлений против человечности и военных преступлений, совершённых российской армией на территории Украины.

Соответствующий законопроект был одобрен Конгрессом в рамках закона об оборонных расходах. Согласно закону "О предотвращении военных преступлений и ответственности за преступления, совершённые в ходе вторжения в Украину" американская администрация должна предоставить Конгрессу отчёт, в котором будут собраны данные "о военных преступлениях и других зверствах, совершённых во время вторжения".

В документе особо упоминаются преднамеренные атаки на мирное население, бомбардировки больниц, школ, убежищ, незаконная депортация мирного населения, взятие заложников, изнасилования и другие формы сексуального насилия.

По словам одного из инициаторов законопроекта – конгрессмена-республиканца Майкла Маккола, российские военнослужащие должны знать, что "изнасилования, пытки, убийства мирных жителей не останутся безответными". Этот закон, говорит Майкл Маккол, поможет в будущем предать правосудию российских солдат, совершающих преступления.

Согласно данным ООН, почти за десять месяцев после начала российского вторжения в Украину были убиты более шести с половиной тысяч мирных жителей. По данным правозащитных организаций, российскими войсками могло быть совершено более пятидесяти тысяч военных преступлений.