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СМИ США: президент Зеленский может в среду посетить Вашингтон

Владимир Зеленский и Джо Байден в Белом доме. 1 сентября 2021 года

Президент Украины Владимир Зеленский должен в среду посетить с визитом Вашингтон и выступить перед на совместном заседании Конгресса, сообщила во вторник вечером американская пресса со ссылкой на источники в Белом доме. Визит, впрочем, может не состояться по соображениям безопасности.

Запланирована встреча президента Зеленского с президентом США Джо Байденом. Официальные представители американского и украинского правительств отказались от комментариев. Во вторник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси направила всем членам Палаты письмо с просьбой прибыть в среду на Капитолий "для проведения специального мероприятия".

На этой неделе Конгресс должен одобрить 47-миллиардный пакет помощи Украине и союзникам США по НАТО. Визит президента Украины станет свидетельством тесного партнерства между США и Украиной. По данным CNN, на этой неделе Вашингтон может объявить о поставках Украине зенитных ракетных комплексов Patriot.

Визит в Вашингтоне может стать первой иностранной поездкой Владимира Зеленского после начала российского вторжения в Украину. С начала российского вторжения Владимир Зеленский обратился к парламентам нескольких стран по видеосвязи из Киева.

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