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США выделят военную помощь Украине ещё на миллиард долларов

В пакет помощи войдут ракетные системы, системы береговой обороны и боеприпасы

Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о выделении Украине военной помощи ещё почти на один миллиард долларов. Об этом заявил в среду президент Джо Байден. Он провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и вновь заверил его в решимости "помогать стране защищать свой суверенитет и демократию".

По словам Байдена, Вашингтон передаст Киеву дополнительную артиллерию и боеприпасы, системы береговой обороны и передовые ракетные системы. Также США выделят дополнительные 255 миллионов долларов на гуманитарную помощь пострадавшим от войны. Заявление Байдена опубликовано на сайте Белого дома.

"Храбрость, стойкость и упорство украинцев по-прежнему вдохновляют весь мир. США вместе с союзниками и партнерами не перестанут поддерживать украинский народ в его борьбе за свободу," — сказал президент.

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил США и страны НАТО ускорить поставки в Украину вооружения, включая тяжелую артиллерию. Министр обороны Украины Михаил Подоляк подсчитал, что для перелома ситуации на фронтах и уверенной подбеды украинской армии необходимы несколько тысяч единиц тяжёлой техники, в частности 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 дронов — это больше, чем, например, есть у армии Германии или Великобритании.
  • Министр обороны США Ллойд Остин сейчас принимает участие во встрече "Рамштайнского формата" в Брюсселе, где собрались министры обороны более 45 стран. По его словам, военная помощь Украине будет производиться из двух источников: оружие непосредственно со складов армии США и поставки по линии Инициативы помощи безопасности Украины — отдельной программы, утвержденной Конгрессом.

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