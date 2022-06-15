США выделят военную помощь Украине ещё на миллиард долларов

Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о выделении Украине военной помощи ещё почти на один миллиард долларов. Об этом заявил в среду президент Джо Байден. Он провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и вновь заверил его в решимости "помогать стране защищать свой суверенитет и демократию".

По словам Байдена, Вашингтон передаст Киеву дополнительную артиллерию и боеприпасы, системы береговой обороны и передовые ракетные системы. Также США выделят дополнительные 255 миллионов долларов на гуманитарную помощь пострадавшим от войны. Заявление Байдена опубликовано на сайте Белого дома.

"Храбрость, стойкость и упорство украинцев по-прежнему вдохновляют весь мир. США вместе с союзниками и партнерами не перестанут поддерживать украинский народ в его борьбе за свободу," — сказал президент.