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Лицом к событию. Голубь перемирия

Лицом к событию. Голубь перемирия
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Лицом к событию. Голубь перемирия

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1. Патриарх Кирилл призвал объявить перемирие под Рождество. 2. Путин отправил "Цирконы" по дальним морям-океанам. 3. Главный разведчик Украины объявляет о закрытии границ в РФ для мужчин призывного возраста. Обсуждают: Михаил Самусь, Давид Шарп, Владимир Фесенко и Илья Забежинский.

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