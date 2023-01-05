1. Патриарх Кирилл призвал объявить перемирие под Рождество. 2. Путин отправил "Цирконы" по дальним морям-океанам. 3. Главный разведчик Украины объявляет о закрытии границ в РФ для мужчин призывного возраста. Обсуждают: Михаил Самусь, Давид Шарп, Владимир Фесенко и Илья Забежинский.
Другие материалы
-
05 января 2023
Лицом к событию. Голубь перемирия
-
04 января 2023
Лицом к событию. Неправда войны
-
-
30 декабря 2022
Лицом к событию. Как не сойти с ума
-
29 декабря 2022
Лицом к событию. Не бойтесь остаться без Путина
-
28 декабря 2022
Лицом к событию. "Россия мчится в Средневековье"