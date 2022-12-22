Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США

В среду вечером президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью в Конгрессе Соединенных Штатов, поблагодарив американцев за масштабную помощь своей стране в отражении российской агрессии, и заявив, что в будущем году наступит "поворотный момент" в военном конфликте. Ранее президент Украины провел переговоры в Белом доме с президентом США.

Украина выстояла благодаря мужеству украинцев поддержке американцев и она одержит победу, провозгласил c трибуны Палаты представителей президент Украины, выступая на совместном заседании обеих палат Конгресса. "Украина жива и сражается... Российская тирания потеряла контроль над нами", - заявил президент Украины под аплодисменты американских законодателей. Владимир Зеленский поблагодарил конгрессменов и "каждого американца" за финансовую поддержку Украины, которая, по его словам, является "не пожертвованием, а инвестициями во всеобщую безопасность".

В своем выступлении президент Зеленский говорил об отражении российской агрессии как о борьбе украинцев за всеобщую безопасность. Россия "ударит по вашим союзникам", если мы ее не остановим, предупредил американских законодателей Владимир Зеленский. Эту битву, по его словам, нельзя отложить, в ней необходимо одержать верх. Он предположил, что в следующем году в военном конфликте наступит поворотный момент: "Я знаю. Этот момент, когда храбрость Украины и решительность американцев обеспечит свободу людей, отстаивающих свои ценности".

Поблагодарив американцев за военную помощь, Владимир Зеленский обратился к Конгрессу с просьбой: "Вы нам дали артиллерию, но этого недостаточно". Он заверил аудиторию, что украинские солдаты способны овладеть американской техникой, в том числе, управлением американскими танками и самолетами.

В заключение выступления президент Украины передал спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси украинский флаг с автографами украинских солдат, находящихся на передовой линии обороны в Бахмуте.