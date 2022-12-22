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Время Свободы

Пойдет ли служить Илья Медведев. Шойгу объявил о реформе армии

Информационный дайджест "Время Свободы", 22 декабря

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Время Свободы - Темы дня 22.12.2022
by Радио Свобода

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Владимир Зеленский провел в Вашингтоне переговоры с Джо Байденом и выступил в американском Конгрессе;

Куда после Соединенных Штатов отправится президент Украины;

Сергей Шойгу объявил о предстоящем повышении призывного возраста до 21 года и предельного возраста для призыва на срочную службу до 30 лет;

Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле, когда отмечал свой день рождения в Донецке.

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