Пойдет ли служить Илья Медведев. Шойгу объявил о реформе армии

Владимир Зеленский провел в Вашингтоне переговоры с Джо Байденом и выступил в американском Конгрессе;
Куда после Соединенных Штатов отправится президент Украины;
Сергей Шойгу объявил о предстоящем повышении призывного возраста до 21 года и предельного возраста для призыва на срочную службу до 30 лет;
Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле, когда отмечал свой день рождения в Донецке.
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