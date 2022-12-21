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Время Свободы

"Ей есть что терять". Иранская кинозвезда арестована за поддержку протестов

Информационный дайджест "Время Свободы", 21 декабря

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Время Свободы - Темы дня 21.12.2022
by Радио Свобода

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Владимир Зеленский направился с визитом в Соединенные Штаты;

Как в ВСУ восприняли законопроект, ужесточающий наказание за дезертирство;

Министерство юстиции России подало иск о ликвидации старейшей в России правозащитной организации – Московской Хельсинкской группы;

В Иране арестована известная актриса Таране Алидусти, публично осудившая казни участников протестов в стране.

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