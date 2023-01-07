Хэдлайнеры нового эпизода – исполнители из Моравии, что на юге Чешской Республики, и к моравскому року и фолку питает давнюю приязнь Артемий Троицкий. Конкретно речь идет о лейбле Indies Scope. Играем и слушаем славянский рок, моравский рэп, вокализ под виолончель и даже альтернативный шансон!
Другие материалы
-
07 января 2023
Моравские независимые. Артемий Троицкий вспомнил детство
-
31 декабря 2022
Саундтрек застолья. Артемий Троицкий встречает Новый год
-
24 декабря 2022
Гламурненько. Артемий Троицкий вспоминает "прелестные штучки"
-
17 декабря 2022
Новая Германия. Артемий Троицкий обновляет традицию
-
10 декабря 2022
Самые финские. Артемию Троицкому хочется погорячей
-
03 декабря 2022
Готический юнион. Артемий Троицкий в сумеречном состоянии