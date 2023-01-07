Моравские независимые. Артемий Троицкий вспомнил детство

Хэдлайнеры нового эпизода – исполнители из Моравии, что на юге Чешской Республики, и к моравскому року и фолку питает давнюю приязнь Артемий Троицкий. Конкретно речь идет о лейбле Indies Scope. Играем и слушаем славянский рок, моравский рэп, вокализ под виолончель и даже альтернативный шансон!