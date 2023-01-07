Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Музыка на Свободе
Подписаться
Музыка на Свободе

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Моравские независимые. Артемий Троицкий вспомнил детство

Моравские независимые. Артемий Троицкий вспомнил детство
Embed
Моравские независимые. Артемий Троицкий вспомнил детство

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00

Хэдлайнеры нового эпизода – исполнители из Моравии, что на юге Чешской Республики, и к моравскому року и фолку питает давнюю приязнь Артемий Троицкий. Конкретно речь идет о лейбле Indies Scope. Играем и слушаем славянский рок, моравский рэп, вокализ под виолончель и даже альтернативный шансон!

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG