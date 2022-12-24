В Херсоне в результате обстрела погибли 5 человек

В Херсоне в результате обстрела со стороны российских войск в субботу погибли не менее 5 человек, ранены около 20. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он опубликовал в телеграм-канале фотографии последствий обстрела. По словам Тимошенко, обстрелян был центр Херсона. На фотографиях видны повреждённые жилые дома и пожар.

Фото из Херсона опубликовал также президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал обстрел "террором, направленным на запугивание и осуществляемым ради удовольствия".

Накануне, по данным властей Украины, при обстрелах в Херсонской области погибли 5 мирных жителей, 17 человек были ранены. Ещё 4 человека погибли в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях.

Херсон был оставлен российскими войсками в ноябре после оккупации, которая длилась более полугода. Линия фронта в Херсонской области сейчас проходит по Днепру. Российские военные регулярно обстреливают Херсон и другие территории на правом берегу Днепра, в частности, при обстреле недавно пострадало здание областной администрации. Минобороны России в сводках об обстрелах или не упоминает, или утверждает, что целями были военные объекты.