Российские бомбёжки повредили здание администрации в Херсоне

В Херсоне здание местной администрации подверглось обстрелу со стороны российской армии. Как сообщает замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, разрушены два этажа здания. Обстрел произошёл рано утром, когда сотрудников ещё не было на месте, поэтому никто не пострадал.

Кроме того, массированному обстрелу 14 декабря подвергся район Корабел, в нём повреждены теплосети. Район остался без отопления, жителям посоветовали эвакуироваться.

Херсон был оккупирован российскими войсками в начале марта. 11 ноября российская армия оставила город и отступила на левый берег Днепра. Оттуда продолжаются почти ежедневные обстрелы.