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Мария Галина, Аркадий Штыпель: "У нас появился свой Мордор"

Мария Галина, Аркадий Штыпель: "У нас появился свой Мордор"
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Мария Галина, Аркадий Штыпель: "У нас появился свой Мордор"

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Когда мы пытаемся понять войну через литературу, мы используем фэнтези или фантастику, потому что она достигает высокой степени абстрагирования. Все вспоминают «Властелина колец» Толкина. У нас появилась символика девяти колец, эльфы, хоббиты, орки

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