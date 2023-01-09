Мария Галина, Аркадий Штыпель: "У нас появился свой Мордор"

Когда мы пытаемся понять войну через литературу, мы используем фэнтези или фантастику, потому что она достигает высокой степени абстрагирования. Все вспоминают «Властелина колец» Толкина. У нас появилась символика девяти колец, эльфы, хоббиты, орки