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Лицом к событию. Кремлевские секты и военные пешки

Лицом к событию. Кремлевские секты и военные пешки
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Лицом к событию. Кремлевские секты и военные пешки

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Передел военного кадрового рынка. Генерал-полковник Александр Лапин, которого вроде бы уже сгнобили Пригожин с Кадыровым, наоборот пошел на повышение. Клан победил клан? Об этом - военные эксперты Сергей Грабский и Игорь Романенко, и политический аналитик Андрей Колесников.

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