Лицом к событию. Кремлевские секты и военные пешки

Передел военного кадрового рынка. Генерал-полковник Александр Лапин, которого вроде бы уже сгнобили Пригожин с Кадыровым, наоборот пошел на повышение. Клан победил клан? Об этом - военные эксперты Сергей Грабский и Игорь Романенко, и политический аналитик Андрей Колесников.