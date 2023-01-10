Передел военного кадрового рынка. Генерал-полковник Александр Лапин, которого вроде бы уже сгнобили Пригожин с Кадыровым, наоборот пошел на повышение. Клан победил клан? Об этом - военные эксперты Сергей Грабский и Игорь Романенко, и политический аналитик Андрей Колесников.
Другие материалы
-
10 января 2023
Лицом к событию. Кремлевские секты и военные пешки
-
09 января 2023
Лицом к событию. Рождество на фоне катастрофы
-
06 января 2023
Лицом к событию. Для России все будет гораздо хуже?
-
05 января 2023
Лицом к событию. Голубь перемирия
-
04 января 2023
Лицом к событию. Неправда войны
-