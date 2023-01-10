Станет ли 2023-й годом победы Украины в развязанной Россией войне? Как меняется украинское общество и восприятие Украины в мире? Собеседник Виталия Портникова – Ярослав Грицак, историк, публичный интеллектуал, профессор Украинского католического университета.
Другие материалы
-
10 января 2023
Дороги к свободе. Украина: война и общество в 2023 году
-
27 декабря 2022
Дороги к свободе. 2022: время войны
-
13 декабря 2022
Дороги к свободе. Беларусь: поиск выхода
-
06 декабря 2022
Дороги к свободе. Киев хочет духовной независимости
-
22 ноября 2022
Дороги к свободе. ЦРУ предупреждает Москву
-
15 ноября 2022
Дороги к свободе. Украинская экономика: задачи на будущее