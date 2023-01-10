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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Украина: война и общество в 2023 году

Дороги к свободе. Украина: война и общество в 2023 году
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Дороги к свободе. Украина: война и общество в 2023 году

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Станет ли 2023-й годом победы Украины в развязанной Россией войне? Как меняется украинское общество и восприятие Украины в мире? Собеседник Виталия Портникова – Ярослав Грицак, историк, публичный интеллектуал, профессор Украинского католического университета.

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