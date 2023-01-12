Цитаты Свободы. Медведев поносит "предателей", Минобороны воюет с Пригожиным
Дмитрий Медведев призвал расправляться с «предателями». Новые назначения в российском Министерстве обороны
Другие материалы
-
-
09 января 2023
Цитаты Свободы. Убийца начал уставать
-
05 января 2023
Цитаты Свободы. Новогодние ракеты
-
29 декабря 2022
Цитаты Свободы. Кто есть кто в Мордоре. Итоги года
-
26 декабря 2022
Цитаты Свободы. Война до последнего россиянина
-
22 декабря 2022
Цитаты Свободы. Зеленский умеет рисковать