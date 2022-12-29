"Урка доиграется". Соцсети о выпадах Евгения Пригожина

В начале недели в соцсетях успели обсудить новые яркие тексты и кадровое продвижение Медведева, но вскоре его осадил Евгений Пригожин, который прокомментировал медведевские прогнозы на 2023 год следующим образом:

Да, я ознакомился с «прогнозами» и не могу никак прокомментировать эротические фантазии. Конечно, любая фантазия имеет место. Но мне кажется, что братья Стругацкие в этом лучше меня разбираются.

Аббас Галлямов:

Итак, Пригожин прилюдно унизил Медведева. Интересно, что сделал он это без всякой на то необходимости. То есть, конфликт с руководством Министерства обороны - функционален, там есть реальные противоречия и сущностные претензии. Оскорбление Медведева в этом смысле - диаметрально противоположно. В нём нет попытки решить какую-то проблему, это оскорбление ради оскорбления. Пригожин демонстрирует отчетливое желание поднять свой собственный статус: неприкасаемый в стране для него - только один человек, президент. А вот с экс-президентами он церемониться не намерен.

А ещё в этой истории сквозит чёткое понимание того, насколько непопулярен Медведев в элитах. Пригожин просто решил выразить общее мнение. То, что люди говорят кулуарно, он высказал вслух.

Дмитрий Колезев:

А то тут некоторые Медведева уже в преемники записали. То есть Медведев, конечно, очень хочет, но что-то мне подсказывает, что в этот раз Путин ему свой трон не отдаст. И вообще никому уже не отдаст — пока не отберут или до самой смерти.

Не менее интересная история случилась у Пригожина с начальником Генштаба. Недавно в сети появилось видео, на котором бойцы ЧВК "Вагнер", воюющие под Бахмутом, громогласно оскорбляют Герасимова. Смущённые этим, пропутинские комментаторы поспешили назвать запись "украинским фейком", но вскоре Пригожин приехал на фронт лично и там встретился с этим бойцами.

Леонид Швец:

Какие у них там дружные отношения внутри околопутинской дворни.

Сергей Смирнов:

Важно, что в России понятия и слова имеют очень большое значение. То есть буквально никто в российской иерархии может назвать начальника Генштаба максимально оскорбительно и ничего ему явно за это не будет.

Кирилл Гончаров:

Думаю, Пригожин не случайно атакует всех направо и налево, он знает что делает, в том смысле, что уверен в себе. И вопрос, почему?

Юрий Бутусов:

Между группировкой Пригожина и Кадырова - владельцами частных армий, и группировкой министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова идет непримиримая борьба. Пригожин и Кадыров хотели бы убрать Шойгу и Герасимова, и заменить своими ставленниками. Пригожин сам хотел бы занять пост министра обороны, а начальником Генштаба он продвигает командующего войной в Украине генерал-полковника Суровикина. Конфликт давний и непримиримый - фирмы Пригожина неоднократно пытались занять место основного поставщика питания для Минобороны, но каждый раз Шойгу отбивал эти попытки. Теперь от захвата Бахмута зависит судьба многолетней интриги.

4. А будет ли в отношения Пригожина применяться закон об уголовной ответственности за дискредитацию российской армии? Или начальника Генштаба РФ можно опускать без всяких последствий? Российские генералы и офицеры уже многократно подвергались публичным оскорблениям Пригожина и Кадырова, однако МО РФ боится даже публично защитить своих командиров, они запуганы.

Роман Доброхотов:

Вчера урка Пригожин опубликовал видео, где его боевики называют Герасимова [геем], сегодня сам Пригожин называет прогнозы Медведева "эротическими снами". Куда более влиятельный Кадыров, например, себе такого не позволял. Ох доиграется уркаган, доиграется

Сергей Марков:

Евгений Пригожин наехал уже и на Медведева, просто так, назвал его посты "эротическими фантазиями". Это дополнительно к борьбе с губером Санкт Петербурга и еще и наездами на главу Генштаба армии России.

Думаю, в ближайшее время будет коррекция Пригожина. Вагнер конечно, выдающееся его достижение. Вот им он и будет заниматься более активно.

Сергей Советкин:

Эксперты уже отметили, что за последнее время Пригожин успел оскорбить или как-то задеть очень широкий круг лиц, от олигархов вроде Усманова и Абрамовича до министров Шойгу и Лаврова и "недопатриотов" вроде Рогозина и Медведева. Он буквально наживает себе если не врагов, то недоброжелателей. А при такой стратегии высок риск, что все обиженные объединят усилия, чтобы завалить обидчика. И действия Шойгу могут быть сигналом к тому. Да и Беглов не дремлет - в Петербурге на главаря "Вагнера" накатали заяву за наемничество. В итоге Пригожин либо сумеет прорваться куда-то на самый верх, либо его сожрут. И судя по его низкой боевой эффективности в последние месяцы - второе куда вероятнее. Да, лучше Пригожину с передовой не сваливать - здоровее будет

Анатолий Несмиян:

Пригожин совершает ту же самую ошибку, что и товарищ Троцкий, который счел себя настолько неприкасаемым, что умудрился создать врагов на пустом месте буквально из всех соратников по партии. Что в итоге и позволило достаточно просто возникнуть консенсусу по поводу устранения Троцкого. Вначале мягкого, ну, а затем, когда возражать стало некому - и не очень мягкого.

При этом сам Пригожин - не ровня тем, кого он так активно поливает из всех брандспойтов. Не ровня в аппаратном смысле, понятно. Итог может быть вполне симметричным. В конце концов на него обратят внимание и примут консенсусное решение.

Виктор Небоженко:

Путин стравливает всех со всеми. После того, как хозяин банды наемников и зэков, ВЧК «Вагнер» Пригожин публично оскорблял друга президента Путина, министра обороны России Шойгу и начальника Генерального штаба МО РФ Герасимова, и не испугался их мести, он взялся за осмелевшего и ужасно болтливого бывшего президента России Медведева.

Пригожину обидно - он рецидивист, а Медведев еще не разу не сидел, но оба друзья президента Путина.

Пригожин заявил, что заявления и прогнозы Медведева это его «эротические фантазии», а не слова большого политика. Такого в России еще не было. Так в России еще не оскорбляли ни Горбачева, ни Ельцина. А сейчас все обиженные - Шойгу, Герасимов и сам Медведев молчат и терпят эти публичные оскорбления, издевательства над своими заслугами и должностями, надеясь на справедливость Путина.

Теперь президент России Путин уверен, что если военные захотят избавиться от него, то в стране есть кому его защитить - это 50 тыс. армия Пригожина и армия Кадырова.