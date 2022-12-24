Музыка на Свободе. Песни украинского сопротивления.

На фоне российской военной агрессии против соседней страны, рок-журналист Артемий Троицкий представляет песни украинских исполнителей-патриотов. Все они откликнулись на трагедию своей родины новыми композициями или каверами старых, уже известных хитов.
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