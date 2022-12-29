На отбывающего наказание блогера Владислава Синицу завели новое дело

В отношении блогера Владислава Синицы, который отбывает наказание в виде пяти лет лишения свободы по обвинению в возбуждении ненависти к сотрудникам правоохранительных органов, возбудили новое уголовное дело.

Согласно материалам следствия, блогер, находясь в тюремной больнице, зарегистрировал в социальной сети Twitter аккаунт, в котором "в течение нескольких дней негативно характеризовал военнослужащих и сотрудников Росгвардии, а также призывал к насильственным действиям в отношении Владимира Путина и Российской Федерации в целом". При этом аккаунт, в котором Владислав Синица якобы разместил соответствующие записи, обновлялся всего лишь в течение недели. Кроме того, у страницы нет ни одного подписчика. Правозащитники считают, что это говорит о явной фальсификации дела.