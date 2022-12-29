На отбывающего наказание блогера Владислава Синицу завели новое дело

В отношении блогера Владислава Синицы, который отбывает наказание в виде пяти лет лишения свободы по обвинению в возбуждении ненависти к сотрудникам правоохранительных органов, возбудили новое уголовное дело.
Согласно материалам следствия, блогер, находясь в тюремной больнице, зарегистрировал в социальной сети Twitter аккаунт, в котором "в течение нескольких дней негативно характеризовал военнослужащих и сотрудников Росгвардии, а также призывал к насильственным действиям в отношении Владимира Путина и Российской Федерации в целом". При этом аккаунт, в котором Владислав Синица якобы разместил соответствующие записи, обновлялся всего лишь в течение недели. Кроме того, у страницы нет ни одного подписчика. Правозащитники считают, что это говорит о явной фальсификации дела.
- Блогер Владислав Синица, известный под псевдонимом Макс Стеклов, был задержан 3 августа 2019 года по обвинению в "разжигании ненависти в отношении сотрудников правоохранительных органов". По версии следствия, после одной из протестных акций в Москве он написал твит, в котором призвал к расправе над детьми служащих в Росгвардии. Защита настаивала на том, что Синица всего лишь ответил на вопрос одного из пользователей твиттера и никого ни к чему не призывал, а только написал о том, как бывает. В сентябре того же года Пресненский районный суд Москвы признал Синицу виновным и приговорил к пяти годам колонии общего режима.
- Правозащитный центр "Мемориал" признал Владислава Синицу политическим заключённым. На сайте организации отмечается, что твит Синицы был "неуместным и некорректным", но в нём нет возбуждения вражды или ненависти. Сам блогер неоднократно заявлял, что считает себя невиновным, а своё дело – политическим заказом с целью запугать всех, кто не боится высказывать своё мнение. В данный момент Синица находится в исправительной колонии №1 Костромской области.
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