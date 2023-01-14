Былой арабский фанк. Артемий Троицкий, султан и пустыня

Хедлайнеры нового эпизода – исполнители Habibi funk. «Хабиби» - «любимый» по-арабски, а фанк – танцевальный фланг афро-американской музыки соул. А Habibi Funk – это еще и берлинский лейбл звукозаписи, который занимается переизданиями вестернизироввнной арабской популярной музыки 1950-1970-х годов