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Былой арабский фанк. Артемий Троицкий, султан и пустыня

Былой арабский фанк. Артемий Троицкий, султан и пустыня
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Былой арабский фанк. Артемий Троицкий, султан и пустыня

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Хедлайнеры нового эпизода – исполнители Habibi funk. «Хабиби» - «любимый» по-арабски, а фанк – танцевальный фланг афро-американской музыки соул. А Habibi Funk – это еще и берлинский лейбл звукозаписи, который занимается переизданиями вестернизироввнной арабской популярной музыки 1950-1970-х годов

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