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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. "Люблинский треугольник"

Дороги к свободе. "Люблинский треугольник"
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Дороги к свободе. "Люблинский треугольник"

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Как сотрудничество Польши, Украины и Литвы меняет Европу? Встреча президентов трех стран во Львове. Собеседники Виталия Портникова – украинский политолог Дмитрий Тужанский, польский историк Лукаш Адамский и литовский эксперт по вопросам международных отношений и безопасности Марюс Лауринавичюс.

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