Дороги к свободе. "Люблинский треугольник"

Как сотрудничество Польши, Украины и Литвы меняет Европу? Встреча президентов трех стран во Львове. Собеседники Виталия Портникова – украинский политолог Дмитрий Тужанский, польский историк Лукаш Адамский и литовский эксперт по вопросам международных отношений и безопасности Марюс Лауринавичюс.