Лицом к событию. Путин в январе

1. Он слишком много знал? Почему погиб банкир, сообщивший украинской разведке о готовящемся вторжении РФ? 2. Путин в Питере с Бандерой на устах 3. Заграница как наркотик. Депутатов пытаются снять с иглы В программе участвуют: Геннадий Гудков, Леонид Гозман, Денис Камалягин