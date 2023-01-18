Лицом к событию. Путин в январе

1. Он слишком много знал? Почему погиб банкир, сообщивший украинской разведке о готовящемся вторжении РФ? 2. Путин в Питере с Бандерой на устах 3. Заграница как наркотик. Депутатов пытаются снять с иглы В программе участвуют: Геннадий Гудков, Леонид Гозман, Денис Камалягин
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