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Время Свободы

"Забирайте унитазы и убирайтесь!" Зеленский о "прекращении огня"

Информационный дайджест "Время Свободы", 6 января

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Время Свободы - Темы дня 6.01.2023
by Радио Свобода

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Владимир Зеленский отверг предложенный Владимиром Путиным режим прекращения огня в день православного Рождества;

Военный эксперт об исторических примерах перемирий и выгодах для России передышки в боях в Украине;

Насколько велика боевая мощь у фрегата «Адмирал Горшков» и гиперзвуковых ракет «Цирконий», которыми он оснащен;

Юридический статус якобы помилованных бывших заключенных, отслуживших по контракту в ЧВК Вагнера, по-прежнему непонятен, есть признаки того, что их снова могут отправить на фронт;

Будет ли Дональд Трамп привлечен к ответственности за подстрекательство к мятежу спустя два года после штурма Капитолия в январе 2021 года.

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