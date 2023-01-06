"Забирайте унитазы и убирайтесь!" Зеленский о "прекращении огня"

Владимир Зеленский отверг предложенный Владимиром Путиным режим прекращения огня в день православного Рождества;

Военный эксперт об исторических примерах перемирий и выгодах для России передышки в боях в Украине;

Насколько велика боевая мощь у фрегата «Адмирал Горшков» и гиперзвуковых ракет «Цирконий», которыми он оснащен;

Юридический статус якобы помилованных бывших заключенных, отслуживших по контракту в ЧВК Вагнера, по-прежнему непонятен, есть признаки того, что их снова могут отправить на фронт;

Будет ли Дональд Трамп привлечен к ответственности за подстрекательство к мятежу спустя два года после штурма Капитолия в январе 2021 года.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!