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Время Свободы

Лукавство патриарха. Глава РПЦ считает войну в Украине "междоусобицей"

Информационный дайджест "Время Свободы", 5 января

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Время Свободы - Темы дня 5.01.2023
by Радио Свобода

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В Украине продолжаются бои за Бахмут, глава украинской военной разведки прогнозирует большое наступление ВСУ в начале весны;

Создатель проекта «Идите лесом» о признаках скорого объявления в России нового этапа мобилизации;

Предстоятель Православной церкви Украины впервые проведет рождественское богослужение в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры;

В Минске начался суд над лауреатом Нобелевской премии мира Алесем Беляцким и его соратниками;

Палата представителей Конгресса США два дня безрезультатно пыталась избрать своего спикера.

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