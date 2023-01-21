Глубокий психодел бабы Зули. Артемий Троицкий с восточным напевом

В новом эпизоде – турецкая этнопсиходелика. Стамбульская группа BaBaZuLa, собранная исполнителем на электрическом сазе Муратом Ертелем. Они играют уже четверть века и стали всемирно известными. Анатолийские и малоазиатские мотивы BaBaZuLa смешивают с роком, регги и импровизацией