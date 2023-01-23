Томас Венцлова: "Сильное ощущение общей судьбы у Литвы и Украины"

История Литвы тесно пересекается с историей Украины с XIII века. Миндовг, который объединил литовские земли, был современником Данило Галицького, их семьи вступали в родственные отношения. Эти связи и сходства видны и в XIX и XX веке, а с 1939 года судьбы обеих стран практически одинаковые.