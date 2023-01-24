Зачем Путину Медведчук?

Зачем Кремль вновь вводит в игру Виктора Медведчука? Что означает его статья в «Известиях»? Ответы на эти и другие вопросы ищут гости Виталия Портникова – депутат Верховной рады Борислав Береза и глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.
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