Зачем Путину Медведчук?

Зачем Кремль вновь вводит в игру Виктора Медведчука? Что означает его статья в «Известиях»? Ответы на эти и другие вопросы ищут гости Виталия Портникова – депутат Верховной рады Борислав Береза и глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.