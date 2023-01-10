"Прямой путь к дефициту". ФАС заставляет снизить наценки на продукты

В городе Соледар в Донбассе продолжаются тяжелые бои;
Власти Самары отказались публиковать списки пострадавших и погибших в Макеевке мобилизованных военнослужащих;
Грузия отказалась вернуть Украине закупленные у нее в 2008 году зенитно-ракетные комплексы «Бук»;
Группа российских врачей потребовала от Владимира Путина прекратить издеваться над Алексеем Навальным и обеспечить его необходимой медицинской помощью;
Глава Федеральной антимонопольной службы сообщил о согласии торговых сетей снизить в 4 раза наценки на основные продукты питания;
Что спровоцировало антиправительственные беспорядки в Бразилии.
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