Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Время Свободы

Елбасы нет, "елбасизм" остался. Казахстан через год после "кровавого января"

Памятник погибшим в Казахстане в январе 2022 года

Информационный дайджест "Время Свободы", 9 января

Embed
Время Свободы - Темы дня 9.01.2023
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Даже пророссийские источники опровергают заявление министерства обороны России о гибели 600 украинских военных в результате удара по Краматорску. Но Дмитрий Песков Игорю Конашенкову верит;

Владимир Путин встречал Рождество в одиночестве, не покидая стен Кремля;

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова, открыто осудившего российское вторжение в Украину;

Как изменился Казахстан за год, прошедший после "кровавого января".

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG