Елбасы нет, "елбасизм" остался. Казахстан через год после "кровавого января"

Даже пророссийские источники опровергают заявление министерства обороны России о гибели 600 украинских военных в результате удара по Краматорску. Но Дмитрий Песков Игорю Конашенкову верит;
Владимир Путин встречал Рождество в одиночестве, не покидая стен Кремля;
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова, открыто осудившего российское вторжение в Украину;
Как изменился Казахстан за год, прошедший после "кровавого января".
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