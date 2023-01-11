CNN: интенсивность российского артиллерийского огня резко упала

Интенсивность артиллерийского огня российской армии резко снизилась в сравнении с пиком, достигнутым в ходе российского вторжения, сообщает телекомпания CNN, со ссылкой на американские и украинские источники.

В некоторых случаях интенсивность упала на 75 процентов. Источники CNN говорят, что ясного объяснения этому феномену пока нет. Это может быть вызвано необходимостью экономии боеприпасов из-за их дефицита. Не исключено, что российское командование пересматривает тактику ведения боевых действий в связи с успешным наступлением украинской армии в последние месяцы. Тем не менее, по их словам, это свидетельство ослабления российских позиций в Украине на фоне увеличивающихся поставок Киеву вооружений западными странами.

В декабре представители Пентагона сообщили о том, что Россия вынуждена использовать на поле боя снаряды, произведенные более сорока лет назад, срок годности которых истек, что подтверждает версию дефицита боеприпасов. Россия все еще располагает большим арсеналом снарядов, но первоначальные американские оценки российских запасов боеприпасов были значительно завышены, говорит один собеседников СNN. При этом Пентагон недооценивал эффективность украинской тактики ударов по российским складам боеприпасов. Бывший командующий сухопутными силами НАТО в Европе генерал Бен Ходжес говорит, что первоначальное американское нежелание предоставить Украине эффективное вооружение, включая портативные ракеты Stinger, из опасений, что это может вызвать резкую эскалацию Россией военных действий выглядит сейчас наивным.

Несколько дней назад было объявлено о том, что США впервые предоставят Украине боевые машины пехоты Bradley. Украина также впервые получит ракетные зенитные комплексы Patriot.