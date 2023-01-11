Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Время Свободы

Пошел за солью? Зачем Пригожину так нужен Соледар

Информационный дайджест "Время Свободы", 11 января

Embed
Время Свободы - Темы дня 11.01.2023.MP3
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:27:27 0:00
Скачать медиафайл

Украинские подразделения отступают из Соледара под натиском российских войск;

Зачем Пригожину украинское предприятие «Артёмсоль»;

Мобилизованный военнослужащий Александр Лешков, публично выражавший недовольство экипировкой и подготовкой и толкнувший офицера, приговорен к 5 с половиной годам колонии строгого режима;

Александр Лукашенко отказался помиловать россиянку Софью Сапегу, осужденную в Беларуси за модерирование оппозиционного телеграм-канала;

Владимир Зеленский выступил на церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус».

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG