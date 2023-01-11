Пошел за солью? Зачем Пригожину так нужен Соледар

Украинские подразделения отступают из Соледара под натиском российских войск;
Зачем Пригожину украинское предприятие «Артёмсоль»;
Мобилизованный военнослужащий Александр Лешков, публично выражавший недовольство экипировкой и подготовкой и толкнувший офицера, приговорен к 5 с половиной годам колонии строгого режима;
Александр Лукашенко отказался помиловать россиянку Софью Сапегу, осужденную в Беларуси за модерирование оппозиционного телеграм-канала;
Владимир Зеленский выступил на церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус».
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