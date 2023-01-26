Лицом к событию. Плохой Слепаков и хорошие студенты

"Колыбельная" Семена Слепакова как повод для лишения российского гражданства.Какими мечтами поделились московские студенты с Владимиром Путиным? Президент РФ меняет "Основы культурной политики", потому что россияне портятся. В эфире: Виталий Манский, Артур Соломонов, Артемий Троицкий.