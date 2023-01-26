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Лицом к событию. Плохой Слепаков и хорошие студенты

Лицом к событию. Плохой Слепаков и хорошие студенты
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Лицом к событию. Плохой Слепаков и хорошие студенты

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"Колыбельная" Семена Слепакова как повод для лишения российского гражданства.Какими мечтами поделились московские студенты с Владимиром Путиным? Президент РФ меняет "Основы культурной политики", потому что россияне портятся. В эфире: Виталий Манский, Артур Соломонов, Артемий Троицкий.

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