"Украине необходимо наступление". Киев просит у НАТО больше танков и БМП

Ни Москва, ни Киев не подтвердили пока окончательного перехода города Соледар в Донбассе под контроль России, обнаружено тело убитого под Бахмутом британского волонтера;

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов назначен командующим российской группировкой войск, воюющей в Украине;

Страны НАТО заявляют о готовности передать ВСУ все больше наступательных видов вооружений;

Завербованные в ЧВК «Вагнер» заключенные освобождались на основе тайных указов Владимира Путина, считает правозащитница Ева Меркачева;

При обстреле оккупированной Лантратовки в середине декабря могли погибнуть более 80 рабочих из России, строивших оборонительные сооружения;

Памяти писателя Алексея Слаповского.

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