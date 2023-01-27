Лицом к событию. Вот. Госпереворот

В России созревают условия для военного переворота, - считает политолог Аббас Галлямов. Что это за условия? Насколько вероятен прогноз бывшего спичрайтера Владимира Путина? Об этом Игорь Романенко и Юрий Федоров. Новая культурная доктрина России смахивает на военную. Комментирут Артемий Троицкий.