Лицом к событию. Вот. Госпереворот

В России созревают условия для военного переворота, - считает политолог Аббас Галлямов. Что это за условия? Насколько вероятен прогноз бывшего спичрайтера Владимира Путина? Об этом Игорь Романенко и Юрий Федоров. Новая культурная доктрина России смахивает на военную. Комментирут Артемий Троицкий.
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