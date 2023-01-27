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Лицом к событию. Вот. Госпереворот

Лицом к событию. Вот. Госпереворот
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Лицом к событию. Вот. Госпереворот

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В России созревают условия для военного переворота, - считает политолог Аббас Галлямов. Что это за условия? Насколько вероятен прогноз бывшего спичрайтера Владимира Путина? Об этом Игорь Романенко и Юрий Федоров. Новая культурная доктрина России смахивает на военную. Комментирут Артемий Троицкий.

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