Спецпрокурор расследует хранение Байденом секретных документов

В четверг генеральный прокурор США Меррик Гарлэнд назначил специального прокурора с целью расследования того, каким образом документы, помеченные грифом "секретно," оказались в одном из домов президента США Джо Байдена и в помещении исследовательского фонда, который был организован Байденом после завершения его работы в качестве вице-президента США в 2016 году.

В указе генерального прокурора говорится о том, что задачей специального прокурора является расследование "потенциально несанкционированного" перемещения и хранения секретных документов Джо Байденом. Речь идет о документах, к которым Джо Байден имел доступ, будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы. Они, по-видимому, были перевезены из резиденции вице-президента вместе с другими документами и обнаружены помощниками Джо Байдена лишь в ноябре прошлого года. Больше десятка из этих документов, по словам людей, знакомых с деталями истории, помечены грифом "секретно". Эти бумаги тут же были переданы в Национальный архив, а несколькими неделями позже адвокаты Байдена обнаружили еще несколько секретных документов в его доме в городе Уилмингтон в Делаваре. Белый дом не обнародовал информацию об этом до понедельника. В четверг пресс-секретарь Белого дома заявила о том, что администрация намерена содействовать расследованию, что секретные документы не были вовремя переданы Национальному архиву по ошибке.

Согласно закону, после ухода из Белого дома президент и вице-президент обязаны передать всю служебную документацию в Национальный архив. Невыполнение этого требования может рассматриваться в качестве уголовного преступления. В прошлом году сначала ФБР, а потом и специальный прокурор начали расследование бывшего президента Дональда Трампа, в резиденции которого во Флориде были обнаружены сотни служебных, в том числе, секретных документов. Специалисты не исключали даже возможности заведения в отношении бывшего президента уголовного дела. Президент Байден выразил тогда удивление "крайней безответственностью" своего предшественника. Известие о том, что он сам стал объектом расследования специального прокурора стало, по мнению наблюдателей, крайне плохой политической новостью для президента. Республиканцы заявляют о намерении провести ряд расследований президента Байдена, они задают вопросы почему информация об этом в течение нескольких месяцев не предавалась огласке.