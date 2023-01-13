"Понравиться тем, кто платит". Зачем на выборах нужны ветераны "СВО"

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Как избрание нового спикера Палаты представителей Конгресса США может сказаться на американской помощи Украине;

Скандал в США – назначено расследование неправильного хранения нынешним президентом Джо Байденом секретных документов, изданных в бытность его вице-президентом в администрации Барака Обамы;

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