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Время Свободы

"Понравиться тем, кто платит". Зачем на выборах нужны ветераны "СВО"

Информационный дайджест "Время Свободы", 13 января

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Время Свободы - Темы дня 13.01.2023
by Радио Свобода

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Предельный возраст призыва на срочную службу в России уже этой весной может быть повышен до 30 лет;

По данным газеты "Ведомости", российские власти планируют включать в списки кандидатов на выборах разных уровней ветеранов "СВО";

Как избрание нового спикера Палаты представителей Конгресса США может сказаться на американской помощи Украине;

Скандал в США – назначено расследование неправильного хранения нынешним президентом Джо Байденом секретных документов, изданных в бытность его вице-президентом в администрации Барака Обамы;

70 лет публикации в "Правде" о раскрытии "заговора врачей-убийц". Планировал ли Сталин депортацию евреев в 1953 году.

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