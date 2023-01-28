Такой манящий ретро-соул. Артемий Троицкий любит фирменный саунд

В новом эпизоде звучит орган Хаммонд - церковное изобретение 1930-х годов. Инструмент стал ключевым для развития соула и фанка в 1950-е, а сейчас переживет новую молодость. Артемий Троицкий изучил плейлисты студии Colemine и пришел к выводу о том, что в этом жанре работают десятки интересных групп