Димитрис Баколас: "У греков своя богатая история скитаний"
Мой отец был убит, когда мне было пять месяцев, он был одним из руководителей сопротивления против немцев. Моя мать сбежала, и мы с бабушкой отправились на ее поиски. Я в 14 лет приехал в Польшу в коротких штанишках: в Греции юноши очень долго носят шорты, а в Польше я выглядел, как инопланетянин
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