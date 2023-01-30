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Димитрис Баколас: "У греков своя богатая история скитаний"

Димитрис Баколас: "У греков своя богатая история скитаний"
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Димитрис Баколас: "У греков своя богатая история скитаний"

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Мой отец был убит, когда мне было пять месяцев, он был одним из руководителей сопротивления против немцев. Моя мать сбежала, и мы с бабушкой отправились на ее поиски. Я в 14 лет приехал в Польшу в коротких штанишках: в Греции юноши очень долго носят шорты, а в Польше я выглядел, как инопланетянин

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